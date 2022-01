Takie objawy mogą wskazywać na przeziębienie włosów. Zobacz, na co zwrócić uwagę [lista - 27.01.2022]

Przeziębienie cebulek włosów

Przeziębienie cebulek włosów - objawy

Przeziębienie włosów jest częstą przypadłością, która może mieć bardzo poważne konsekwencje. Odbija się zarówno na kondycji włosa, jak i skóry głowy.

Przeziębienie włosów, a właściwie cebulek włosów może mieć bardzo poważne skutki dla ich kondycji, a nawet powodować wzmożone wypadanie.

Przeziębienie cebulek włosów najczęściej przytrafia się zimą, ale również wczesną wiosną i późną jesienią. Chłodne powietrze źle wpływa na unaczynienie. Pod jego wpływem cieniutkie naczynia włosowate kurczą się, co automatycznie zmniejsza ilość krwi, a zatem również dostarczanych do cebulek włosów substancji odżywczych. Może to mieć poważne konsekwencje.