Takie objawy mogą wskazywać udar we śnie. Te oznaki po przebudzeniu oznaczają "poranny udar mózgu" [lista]

Wake-Up Stroke, czyli poranny udar mózgu

Udar to nagły przypadek medyczny, który wymaga natychmiastowego leczenia. Niestety, udary mogą wystąpić w każdej chwili, także podczas snu. Możliwe jest obudzenie się z objawami udaru, który miał miejsce podczas snu - jest to nazywane Wake-Up Stroke, czyli poranny udar mózgu. W takich przypadkach osoba kładzie się spać, czując się normalnie, ale budzi się z objawami udaru. Co ciekawe, żadne z charakterystycznych symptomów porannego udaru nie dają o sobie znać przed położeniem się do łóżka.

Udary we śnie zwykle stwierdzane są począwszy od godziny 6 rano. W godzinach porannych do udaru najczęściej dochodzi około 8:30.

Według badań "poranne udary" stanowią nawet 25 proc. wszystkich udarów niedokrwiennych. Nie zawsze udar mózgu wygląda dramatycznie i niekoniecznie daje wyraźne znaki ostrzegawcze. W niektórych przypadkach można nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że właśnie ma się tzw. "udar mózgu".