Takie objawy to pewny znak, że zostałeś ugryziony przez kleszcza. Zobacz i uważaj! [6.07]

Inne choroby powodowane przez kleszcze:

anaplazmoza granulocytarna,

babeszjoza,

dur powrotny,

gorączka plamista Gór Skalistych,

gorączka śródziemnomorska,

gorączka Q,

kleszczowa gorączka Kolorado,

ospa riketsjowa,

tularemia.

Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia – liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie - wyjaśnia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.