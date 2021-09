Takie owoce zbiera się z sadu we wrześniu. Które warzywa czas wykopać i zerwać? [13.09.21 r.] Agata Wodzień

Wiele miesięcy pielęgnacji, podlewania, zapobiegania lub zwalczania szkodników i przyszedł czas zbiorów. Jakie owoce i warzywa zebrać we wrześniu, a z którymi jeszcze zaczekać? W sadzie i warzywniku jesienią jest co robić. Ważne, by owoce, które chcemy przechowywać, nie były w pełni dojrzałe, nie mogą również być uszkodzone. To samo dotyczy warzyw.