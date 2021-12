Takie oznaki świadczą, że jajko jest nieświeże. Jeśli to zauważysz, natychmiast wyrzuć jajka [lista - 13.12.2021 r.]

NOWE Prezenty na Święta. Co dzieci dostawały na Gwiazdkę w PRL-u, a co przed wojną? Czym upominki różniły się od współczesnych prezentów?

Prezenty na Święta to nieodzowny element Bożego Narodzenia. Jednak upominki pod choinką to widok, który w polskich domach pojawił się stosunkowo późno. Co...