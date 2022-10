Takie oznaki świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą. Te cechy pozwalają teraz rozpoznać WWO

Osoby Wysoko Wrażliwe. Takie oznaki świadczą, że jesteś WWO

WWO - Wysoko Wrażliwe Osoby (HSP – Highly Sensitive Person) to termin wprowadzony przez amerykańską psycholog, Elaine Aron. Jej zdaniem wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem ani nie wymaga terapii. Natomiast to, co odróżnia osoby WWO od innych to przede wszystkim silniejsze odczuwanie bodźców zewnętrznych i wewnętrznych.

Obecnie zakłada się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Z badań wiadomo, że WWO jest dziedziczne.

Wysoka wrażliwość może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na życie danej osoby.