Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [2.03.2024 r.]

Paznokcie od Ukrainek na walentynki i wczesną wiosnę 2024

Jeśli zatem wiosna na paznokciach, to i świeża zieleń, delikatny żółty, czasem i domieszka niebieskiego, kojarząca się z czystym, słonecznym, wiosennym niebem, a także delikatne kwiatki.

- I to pragnienie wiosny już się zauważa wśród klientek. Wystarczy, że zrobiło się trochę cieplej, nie ma śniegu, a jeśli się pojawi, to sporadycznie, panie myślami coraz częściej są przy wiośnie. Tym samym i wiosnę albo jej pierwsze zwiastuny chcą mieć także na paznokciach - opowiada jedna ze stylistek paznokci z Ukrainy.

Ceny paznokci od Ukrainek na początku 2024 roku

Ukrainki robią wzory na paznokciach ręcznie. Nie posługują się szablonami. Czasem stosują kolorowe folie samoprzylepne. Cena za hybrydy, w tym zdjęcie starego lakieru i nałożenie nowego, z wzorkami, to cena między 80 a 100 złotych w zależności od saloniku i jego lokalizacji.

Stylistki z Ukrainy lubią bawić się kolorami i wzorami. To widać, że wolą takie rozwiązanie niż monotonię. Różnobarwne paznokcie dość często same proponują swoim klientkom. Nie wszystkie jednak dają się na to namówić.