Takie paznokcie zastąpiły popularny french manicure. Oto american manicure - zdjęcia, inspiracje [12.05.2024 r.]

Amarican manicure - czym jest?

American manicure znany również jako "american french" to nowa wersja klasycznego french manicure. Podczas gdy w popularnym frenchu całe paznokcie malujemy na różowo, zaś końcówkę na biało, w wersji amercian paznokieć ma mleczny odcień. Dzięki temu przejście pomiędzy białą końcówką a resztą paznokcia jest bardziej subtelne i naturalne. To modna stylizacja paznokci na lato 2024. Pasuje zarówno na eleganckie wyjścia, jak i na co dzień.

