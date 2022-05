Takie pieniądze dostaną emeryci w lipcu 2022 - stawki. Zobacz, o ile wzrosły świadczenia po zmianach podatkowych [10.05.2022 r.]

Program Moje Ciepło, czyli dotacja na montaż pompy ciepła w domu rodzinnym. Jak wypełnić wniosek i dostać dofinansowanie?

Program "Moje Ciepło" to możliwość uzyskania dotacji od 7 do nawet 21 tys na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Wnioski można składać do...