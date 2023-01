Takie pieniądze mogą otrzymać pracujące dzieci na chorych rodziców. Mamy listę najważniejszych zasad [10.01.2023 r.]

Liczby są okrutne. Przybywa starszych osób

Według NSP, na przełomie dekady odsetek osób będących w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., a w poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc.

Wnioski z raportu? W ciągu dekady przybyło blisko 2 mln osób w wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Za kilka dekad odsetek seniorów w porównaniu do osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce najwyższy w UE.

"Skutki takiej sytuacji demograficznej to m.in. wyludnianie się miast, napięcia w systemie emerytalnym i zdrowotnym, konieczność podnoszenia podatków, kurczenie się rynku pracy" - wylicza na Twitterze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.