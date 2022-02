Takie pieniądze otrzymasz w lutym po zmianach podatkowych. Oto kalkulator wynagrodzeń [5.02.22] MS

Od stycznia 2022 r. najniższa krajowa płaca wzrosła o 210 zł brutto. Ale płaca minimalna będzie wyższa również z drugiego powodu. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w ramach "Polskiego Ładu" wyliczenia netto najniższej krajowej będą bardziej korzystne dla pracownika. Wyliczenia (również dla wyższych stawek) zamieszczamy w galerii. ▶▶ Pixabay Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Zmiany podatkowe, jakie wprowadzi Polski Ład, to m.in. kwota wolna od podatku do 30 tys. zł brutto, wzrost 32-procentowego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, ulga dla klasy średniej. Kto najbardziej skorzysta na zmianach Polskiego Ładu? Zobacz kalkulator wynagrodzeń na luty 2022.