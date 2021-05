Takie pieniądze teraz należą się rodzicom na dziecko. To ponad 100 tys. złotych!

500 plus. To oczywiście najwyższe świadczenie, jakie otrzymamy na dziecko od państwa. Przez 18 lat (do 18 roku życia jest wypłacane) rodzice mogą otrzymać łącznie 108 tys. złotych na dziecko z tego programu. Konieczne jest złożenie wniosku, z reguły raz do roku.

pixabay/zdjęcie ilustracyjne