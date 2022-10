Takie połączenia z pomidorami psują ich właściwości. To dzieje się z organizmem, gdy jemy pomidora [30.10.2022]

Różnorodność smaków i ich piękny zapach sprawiają, że pomidory są składnikami wielu popularnych potrawach i produktów. Najczęściej spożywa się je na surowo, jako zdrową przekąskę, dodatek do sałatek czy kanapek, wykorzystywane są także do produkcji sosów, przecierów, ketchupu, passat czy soków.

Pomidory są skarbnicą witamin i związków mineralnych, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Te warzywa stanowią źródło antyoksydantów, czyli związków chroniących organizm przed wolnymi rodnikami tlenowymi. W pomidorach znajdziemy również dużą ilość likopen u, który poprawia funkcjonowanie narządu wzroku, a także zmniejsza ryzyko rozwoju raka szyjki macicy i prostaty. Dlaczego jeszcze warto częściej sięgać po pomidory? Podpowiadamy, jak wpływają one na organizm.

Łącząc pomidory z ogórkiem pozbawia się je witaminy C. Nie jest to szkodliwe dla naszego organizmu, ale nie jest również wartościowe. Natomiast połączenie pomidora z białym twarogiem może być szkodliwe. Na co jeszcze uważać? A jakie pozytywne właściwości mają pomidory dla naszego organizmu?