Takie prawa ma mieć pracownik. Tego będzie można wymagać od szefa w 2023 roku [15.11.2022 r.]

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Zmiany będą dotyczyły m.in. umów o pracę na okres próbny. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa, będzie mógł wynosić od 1 do 3 miesięcy. Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Na podstawie nowych przepisów niektórzy będą mogli prosić o bardziej elastyczny czas pracy. Na nowych rozwiązaniach skorzystają rodzice, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Taka osoba będzie mogła poprosić swojego pracodawcę o przerywany czas pracy. Oznacza to, że np. pracownik będzie mógł zjawić się rano w pracy, potem przysługiwałaby mu przerwa (nawet do 5 godzin), a popołudniu wróciłby do miejsca zatrudnienia.