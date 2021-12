Takie prawa ma teraz pracownik. Tego możesz wymagać od szefa po zmianach w kodeksie pracy [lista - 24.12.2021] Małgorzata Wąsacz

Pracownik ma zagwarantowane prawo m.in. do urlopu wypoczynkowego, płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jak również do odprawy w przypadku zwolnienia z pracy. Poza tym nie może zarabiać mniej niż płaca minimalna.O czym jeszcze trzeba wiedzieć? Czytaj szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii. Pixabay.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

