Takie produkty seniorzy powinni jeść w lutym - lista. One zimą są najlepsze dla zdrowia [25.01.2024] Joanna Gólczyńska

Zimowa kuchnia opiera się głównie na potrawach rozgrzewających. Zupy, zupy kremy czy wszystkie dania oparte na warzywach i owocach są receptą do dobrego zdrowia i długiego życia. Dietetycy radzą, co jeszcze warto włączyć do swojego jadłospisu.

W lutym warunki pogodowe nas nie rozpieszczają. Brak słońca, ograniczony dostęp do świeżych warzyw i owoców, wiatr i ujemne temperatury - to wszystko sprawia, że stajemy się senni, zmęczeni, podatni na ataki wirusów i bakterii. Drobnoustroje chorobotwórcze są najbardziej niebezpieczne dla seniorów. Oto co warto włączyć do diety w lutym, aby zachować zdrowie.