Takie produkty spożywcze mają więcej witaminy C niż cytryny i pomarańcze! To warto włączyć do swojej diety [lista]

Witamina C jest niezbędna dla naszego organizmu, wpływa na wiele procesów zachodzących w organizmie, jest ważna między innymi dla naprawy wszystkich tkanek ciała czy utrzymania zdrowego układu odpornościowego. Chociaż organizm bardzo potrzebuje witaminy C, nie wytwarza jej naturalnie i nie magazynuje. Dlatego ważne jest, by dostarczać witaminę C codziennie wraz z dietą. Pomarańcze, cytryny i inne owoce cytrusowe są uważane za najbogatsze źródła witaminy C - jednej z najważniejszych witamin potrzebnych w codziennej diecie. Okazuje się jednak, że wiele popularnych produktów ma więcej witaminy C niż pomarańcza. Ta lista naprawdę może zaskoczyć!Sprawdź teraz w naszej galerii, które owoce i warzywa mają więcej witaminy C niż cytryny i pomarańcze >>>>>

Dariusz Gdesz