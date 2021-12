Takie produkty spożywcze zwalczają zimowy smutek. Włącz je do diety, żeby poprawić nastrój - mówią eksperci [lista - 9.12.21]

Zima to mniej światła dziennego, mróz i obniżony nastrój. U niektórych osób spędzanie większej ilości czasu w pomieszczeniach zamiast na zewnątrz powoduje poczucie smutku, przygnębienia i tzw. sezonowej depresji. Badania wykazały, że istnieją zdrowe pokarmy, które poprawiają nastrój w chłodniejszych miesiącach. Znamy listę produktów spożywczych, które zwalczają zimową smutek i sezonową depresję.Co włączyć do diety zimą, by poradzić sobie ze zmianami nastroju? Jakie produkty spożywcze zadziałają najlepiej, gdy czujemy przygnębienie? Eksperci i dietetycy wskazują listę produktów spożywczych, po które warto sięgnąć, aby odeprzeć zimową depresję i poprawić samopoczucie. Poznaj te produkty w naszej galerii >>>>>

Andrzej Banaś