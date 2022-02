Takie przelewy otrzymasz w lutym po zmianach podatkowych. Oto kalkulator wynagrodzeń [13.02.2022 r.] MS

Od stycznia 2022 r. najniższa krajowa płaca wzrosła o 210 zł brutto. Ale płaca minimalna będzie wyższa również z drugiego powodu. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w ramach "Polskiego Ładu" wyliczenia netto najniższej krajowej będą bardziej korzystne dla pracownika. Wyliczenia (również dla wyższych stawek) zamieszczamy na kolejnych slajdach galerii. ▶▶ Pixabay Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Od stycznia 2022 roku płaca minimalna wzrosła o 210 złotych brutto i wynosi 3010 zł. Ale płaca minimalna jest wyższa również z drugiego powodu. Po wprowadzeniu zmian podatkowych w ramach "Polskiego Ładu" wyliczenia netto najniższej krajowej są bardziej korzystne dla pracownika. Zmiany podatkowe, jakie wprowadził Polski Ład, to m.in. kwota wolna od podatku do 30 tys. zł brutto, wzrost 32-procentowego progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, ulga dla klasy średniej. Wyliczenia netto dla płacy minimalnej oraz wyższych wynagrodzeń po zmianach podatkowych zamieszczamy w galerii.