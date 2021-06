Takie psy warto adoptować - one nigdy ciebie nie zawiodą. Oto galeria najmilszych czworonogów [zdjęcia]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/7]

Owczarek niemiecki

Jeśli szukacie psa rodzinnego, lojalnego, czułego i lubiącego zabawy z dziećmi - te zwierzaki są najlepsze, aby stały się członkami Waszego domu.



Owczarek niemiecki to bardzo wierny i lojalny pies. Owczarki mają duże rozmiary, ale i tak to prawdziwe pieszczochy. Rasa ta jest inteligentna, bystra i oddana rodzinie. Lubią przebywać blisko właścicieli i są psami potrafiącymi chronić swoich bliskich. Uwielbiają spełniać nasze oczekiwania, a do tego są bardzo łagodne.