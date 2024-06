Takie rasy psów najwięcej niszczą w domu. To prawdziwe rozrabiaki [8.06.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Pies wnosi do domu dużo radości i błota. Szczeniaki gryzą, drapią, niszczą wszystko co trafi do ich pyszczków. Większość psów oczywiście z tego wyrasta. Odpowiednie zabawki, duża dawka ruchu ale także zapewnienie wysiłku psychicznego sprawia ze psy kończą etap niszczycieli dość szybko. Niektóre psie rasy jednak nie wyrastają z niego tak szybko, jak byśmy chcieli. Oto one.