Takie rośliny filtrują powietrze z kurzu i smogu. Dzięki nim pozbędziesz się bólu głowy i będziesz lepiej spać! [11.05.2022 r.]

Różnego rodzaju zanieczyszczenia przedostają się do mieszkania nie tylko z zewnątrz. Groźne dla zdrowia toksyny wytwarzają także farby ścienne, środki czystości czy lakiery podłogowe. Jeżeli na co dzień towarzyszą Ci zaburzenia koncentracji, bóle głowy, a także problemy z oddychaniem i ze snem, może to oznaczać, że powietrze w Twoim mieszkaniu jest zanieczyszczone.

Sprawdź, które rośliny pomogą oczyścić powietrze z toksyn w domu: