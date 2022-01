Takie rzeczy możesz odliczyć od podatku w 2022 roku. Z takich ulg podatkowych możemy skorzystać [26.01.22]

Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!

archiwum/zdjęcie ilustracyjne