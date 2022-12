Takie rzeczy można kupić od wojska. Oto lista rzeczy, które sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego [17.12.2022 r.]

Zakupy od wojska to dobra okazja, by zaopatrzyć się w dobrej jakości sprzęt i akcesoria do użytku okazjonalnego oraz na co dzień. W ofercie sklepu AMW znajdziemy przedmioty, które zainteresują kolekcjonerów, fanów militariów, survivalu czy osoby zajmujące się odtwarzaniem historii.