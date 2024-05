Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie [21.05.2024 r.]

Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage.

Nostalgia za PRL

PRL to nie tylko ustrój polityczny, to również styl życia. W tamtym czasie dóbr materialnych było niewiele, więc wszystko co było łączyło ludzi - począwszy od wystroju wnętrz, przez jedzenie, zwyczaje, po telewizję. Stąd obecnie pojawia się zbiorowa nostalgia za elementami życia z PRL. Oranżada, wata cukrowa, woda z saturatora, a ze słodyczy andrut, blok czekoladowy, wuzetka i ptyś – to za tymi smakami tęsknimy. Ogórki kiszone, tatar – te dania nigdy nie wyszły z mody.

Z drugiej strony, znudzeni nowoczesnymi faktorami, strukturami, wzorami i urządzeniami w naszych mieszkaniach wracamy do klasyki. Takie rzeczy z duszą tworzą specyficzny klimat i wywołują nostagię. Retro, czyli nowe produkty stylizowane na te sprzed, jest dziś niezwykle popularne. Unikatowe antyki po naszych babciach i dziadkach to także prawdziwy rarytas!

Styl retro a vintage

Retro i vintage często używa się zamiennie, co nie do końca jest poprawne. Styl retro odnosi się do projektowania wnętrz lub modnego stylu, który nawiązuje do konkretnego okresu w przeszłości, często z określonej dekady, takiej jak lata 50., 60. czy 70. Skupia się na imitacji charakterystycznych cech i trendów z danego okresu. Jednak styl retro niekoniecznie musi być oparty na oryginalnych przedmiotach z przeszłości – mogą to być nowoczesne reinterpretacje lub repliki mebli i dodatków, które nawiązują do konkretnego okresu. Z tego rozwiązania często korzystają osoby, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić np. na zakup komody z początku XX w.

Z kolei styl vintage odnosi się do estetyki, która jest inspirowana i oparta na przedmiotach i trendach z przeszłości, ale jest bardziej eklektyczna niż styl retro. W stylu vintage można znaleźć elementy z różnych epok i stylów, łącząc je w spójny i harmonijny sposób. Styl vintage może obejmować zarówno oryginalne, antyczne meble i dekoracje, jak i nowoczesne interpretacje retro. Ważne, aby oddawały one atmosferę i charakter minionych czasów, bez konieczności dokładnego naśladowania konkretnego okresu.

To jest modne w stylu vintage

W stylu vintage zakładane są na przykład sklepy odzieżowe. Takie ubrania, a także biżuteria, mają wzięcie zwłaszcza wśród kobiet. Trendy modowe wracają co jakiś czas. Była już moda na lata 60., 70. i boom na lata 80. Dżinsy z Peweksu i dżinsowa kurtka – kto o nich nie marzył! Teraz jest idealny czas, by wyciągnąć proste spodnie z wysokim stanem, za dużą marynarkę z poduszkami.

Podobnie stare meble po renowacji, dostają drugie życie. Boom na wystrój lub elementy wnętrz z 60., 70. i 80. nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach. Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Dekorowanie pomieszczeń takimi bujanymi fotelami, krzesłami, komodami czy stolikami jest obecnie na topie. Takie skarby z przeszłości coraz częściej stanowią inspirację dla nowoczesnych aranżacji wnętrz, łącząc wartości estetyczne i praktyczne rozwiązania. Prostota takich mebli zachowana jest nie tylko poprzez styl, ale i kolorystykę. W stylu vintage dominują odcienie ziemi, natury, takie jak brązy, zielenie, beże, ale też odcienie czerwieni i koloru niebieskiego.

Boazeria - klasyk PRL - którego popularność niektórzy tłumaczą tęsknotą Polaków za naturą, ponownie zaczyna pojawiać się w naszych mieszkaniach. Lastryko, zdaje się najpopularniejszy rodzaj podłóg w budynkach epoki Gierka, to hit sezonu, choć w wersji kolorowej. Kolekcjonerzy poszukują też gadżetów elektronicznych, aparatów fotograficznych, a także kryształowych i porcelanowych naczyń. Renesans przeżywają płyty winylowe i kasety magnetofonowe, a co za tym idzie sprzęt potrzebny do ich słuchania. Gramofony, adaptery, walkmany, ale też stare radia robią prawdziwą furorę. Taki klimat jest dziś w cenie. Wiele osób uważa, że dźwięk płyt winylowych jest cieplejszy i bardziej naturalny niż cyfrowych formatów. Winyle stanowią cenne wydania albumów, co przyciąga kolekcjonerów i pasjonatów muzyki. Płytom winylowym towarzyszy często unikatowa sztuka okładki, co przyciąga wielu estetów i miłośników sztuk. Oprócz tego, dla wielu osób stare rzeczy są związane ze wspomnieniami i nostalgią, przypominając im lata młodości.