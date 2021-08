Takie są ceny warzy i owoców prosto od rolnika. Można je kupić nawet w internecie

Kujawsko-Pomorski e-bazarek działa już od ponad roku i tylko w kategorii Warzywa i owoce w pierwszej połowie sierpnia 2021 r. znajdujemy 201 ogłoszeń od rolników, którzy są gotowi sprzedać swoje produkty bez pośredników.

Zamówienia warzyw i owoców prosto od kujawsko-pomorskiego rolnika przez internet

Chcemy kupić marchewkę z gospodarstwa ekologicznego. Na platformie www.kujawskopomorskiebazarek.pl jest taka np. z gminy Ciechocin. Wystarczy napisać maila lub zadzwonić do rolnika, by złożyć zamówienie i ustalić formę odbioru. Jest to odbiór osobisty, dowóz do klienta lub wysyłka. Czasem dostępne dwie lub wszystkie opcje. Można podejrzeć także inne produkty sprzedającego.

Kujawsko-Pomorskie. Ceny warzyw i owoców prosto od rolnika

Ogórki gruntowe - 4 zł/kg z gminy Koronowo w powiecie bydgoskim. "Oferuję ogórki gruntowe odmiany Allianz. Idealne do kiszenia na zimę. Ogórki zrywane są codziennie", za 3,50 zł/kg ogórki są ogłoszone z gospodarstwa w gminie Choceń, powiat włocławski.

Kolejne ceny sprawdź w galerii: