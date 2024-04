Takie są ceny za wodę i ścieki w gminach powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zobacz gdzie jest najtaniej i najdrożej

Niektóre przedsiębiorstwa występują, a mają takie prawo, o skrócenie tego okresu. W każdym przypadku muszą bardzo precyzyjnie uzasadnić wniosek, na przykład wzrostem kosztów funkcjonowania. W wielu przedsiębiorstwach pracownicy otrzymują minimalne stawki wynagrodzeń, ale w ostatnich latach te wzrastały, bo wzrastała określona ustawowo płaca minimalna. Drugim czynnikiem są ceny energii, które poszły zdecydowanie w górę. Natomiast jeśli spojrzelibyśmy na ten problem globalnie, to w dużych przedsiębiorstwach koszty energii stanowią 7 do 10 procent ogólnych kosztów funkcjonowania i dlatego nie można zrzucać wszystkiego na te koszty. W mniejszych przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych są to znaczące koszty. I tu z reguły po krótszym lub dłuższym czasie, bo bywało, że uzgodnienia trwały kilka miesięcy, z reguły zatwierdzaliśmy te taryfy - informuje "Pomorską" dr Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) „Wody Polskie” w Bydgoszczy.