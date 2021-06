Takie są dodatki do emerytur i rent od marca 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę [zasady - 16.06.2021]

Dodatek pielęgnacyjnyNajwięcej seniorów dostaje dodatek pielęgnacyjny. A wszystko dlatego, że osobom po 75. roku życia jest on przyznawany z urzędu. Otrzymują go również ci, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Niezbędne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające ten fakt. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 239,66 zł miesięcznie. Wyższy jest natomiast dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Jest to 359,49 zł miesięcznie. Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. Sprawdź kolejne >>>

