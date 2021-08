Takie są dodatki do emerytur i rent po waloryzacji. Zobacz, kto może liczyć na dodatkowe pieniądze [9.08.2021]

Oprócz podstawowego świadczenia niektórym emerytom lub rencistom przysługuje m.in. dodatek pielęgnacyjny. Jest on skierowany do osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także dla tych, którzy ukończyli 75 lat.

Takie są dodatki do emerytur i rent po waloryzacji - lista

Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Zobaczcie, ile teraz wynoszą dodatki do emerytur i rent. Szczegóły w poniższej galerii.