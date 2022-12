Takie są domowe, sprawdzone sposoby na zgagę. Sprawdź, co robić, gdy piecze w żołądku lub przełyku [10.12.22 r.]

Zgaga - jakie są przyczyny?

Zgaga występuje dość często - także u ludzi zdrowych - gdy spożywamy określone pokarmy, niezgodne z prawidłową dietą. Wówczas nie powinna budzić niepokoju. Natomiast jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas lub jest bardzo uporczywa, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Uzyskanie fachowej pomocy jest też wskazane, gdy taki ból w klatce piersiowej zdarza się u osoby z chorobami układu krążenia i towarzyszą mu duszność i osłabienie, a sam ból promieniuje do lewej ręki lub żuchwy - gdyż może być objawem zawału serca.

Zgagę wywołuje tzw. zarzucanie do przełyku kwaśnej treści żołądkowej. Czyli - gdy zawartość żołądka cofa się do przełyku. Przełyk jest wówczas podrażniany przez treść żołądkową, a to z kolei powoduje ból, pieczenie i palenie.