Takie są emerytury grudniowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu [1.12.2023]

Emerytury grudniowe 2023

Emerytura minimalna w 2023 roku wzrosła do 1588,44 zł brutto. Oznacza to, że emeryci z emeryturą minimalną oraz podstawowym świadczeniem do około 1700 zł brutto otrzymali rok do roku podwyżki o 250 zł brutto. Natomiast seniorzy otrzymujący wyższe świadczenie emerytalne otrzymali podwyżki na podstawie waloryzacji procentowej - podwyżka w tym przypadku wyniosła 14,4 proc. Wskaźnik waloryzacji lipcowej wyniósł 14,8 procent.