Takie są emerytury księży. Mamy wyliczenia i zasady - nie wszyscy dostają ponad 20 tysięcy [25.02.24]

Różnorodność emerytur dla księży

Dla większości księży emerytura jest znacznie skromniejsza. Kapłani, którzy osiągnęli 65 lat, mają prawo do emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak dopiero po osiągnięciu 75. roku życia mogą otrzymać dodatkową emeryturę z Funduszu Kościelnego. Niemniej jednak, wielu z nich korzysta z dodatkowych przywilejów, co jeszcze bardziej komplikuje krajobraz emerytalny duchowieństwa.

Analiza świadczeń emerytalnych księży

Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak kształtują się emerytury dla zwykłych księży i biskupów w Polsce . Podstawowe świadczenie emerytalne wypłacane przez ZUS dla księży wynosi około 1600 zł, jednakże kwota ta może być zwiększona o dodatkowe świadczenia zależne od aktywności zawodowej księdza. To sprawia, że końcowa kwota może być różna dla każdego duchownego.

Dla księży, którzy osiągnęli 75 lat i mają prawo do emerytury z Funduszu Kościelnego, sytuacja nie wygląda zbyt różowo. Podstawowa emerytura wypłacana z tego funduszu to około 2500 zł, co sprawia, że łączna kwota emerytury dla większości księży wynosi około 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy biskupi mogą otrzymywać nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie brutto.