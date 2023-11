Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie [16.11.2023 r.]

Emerytury listopadowe 2023

Konta emerytów we wrześniu zasiliły świadczenia emerytalne w rekordowej wysokości - podstawowa emerytura została powiększona o kwotę czternastej emerytury. W 2023 roku czternastki były rekordowo wysokie, gdyż rząd podniósł kwotę świadczenia do 2200 zł netto.

Nowy wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku?

Wiele osób zastanawia się, czy warto przejść na wcześniejszą emeryturę, czy raczej lepiej dalej pracować. W Polsce jest ujemny przyrost naturalny. Te niekorzystne czynniki demograficzne wskazywałyby na konieczność podwyższenia wieku emerytalnego. Wielu Polaków deklaruje, że planuje nadal pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, gdyż daje to możliwość uzyskania wyższej emerytury. Jednak założenia są takie, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku ma być wyborem, a nie przymusem. Jaki zatem będzie wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku? Co z emeryturami pomostowymi i stażowymi w 2024 roku? Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule poniżej.

Kiedy wypłaty emerytury w listopadzie 2023?

1 listopada to dzień świąteczny, Wszystkich Świętych, ustawowo wolny od pracy, natomiast 5 i 25 listopada to odpowiednio niedziel i sobota. Emeryci otrzymujący przelewy w te dni, w listopadzie otrzymają emerytury wcześniej.

Emerytury brutto i netto w listopadzie 2023 - wyliczenia

Emerytura minimalna w 2023 roku wzrosła do 1588,44 zł brutto. Oznacza to, że emeryci otrzymali rok do roku podwyżki o 250 zł brutto (dotyczy seniorów z emeryturą minimalną oraz podstawowym świadczeniem do około 1700 zł brutto) lub 14,4 procent (dotyczy seniorów otrzymujących wyższe świadczenie emerytalne). Wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 procent.