Takie są godziny przelewów Elixir. Duże zmiany dotyczące przelewów w Święta, Sylwestra i Nowy Rok [25.12.2022 r.]

Kiedy dojdzie przelew? Oto godziny przelewów w bankach w grudniu 2022Pieniądze wysyłane z konta czasami trafiają do odbiorcy tego samego dnia, a innym razem na przelew czeka się dłużej. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, w jaki dzień i o której godzinie zrobiony był przelew. Poznaj godziny sesji w bankach.WAŻNE! Przelewy, które zlecimy po 24 grudnia trafią na konta odbiorców dopiero we wtorek 27 grudnia. Przelewy, które zostaną zlecone 30 grudnia 2022 roku po godzinie 13:30, trafią na konta odbiorców w poniedziałek - 2 stycznia 2023 roku.Przelewy zlecone po godz. 20.00, a także w soboty, niedziele i inne dni świąteczne, zostaną zaksięgowane i wysłane z datą najbliższego dnia roboczego.Kiedy dojdzie przelew? Sprawdź godziny przelewów w najpopularniejszych polskich bankach w naszej galerii. Znajdź swój bank i poznaj godziny sesji ELIXIR >>>>>*****Elixir to obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zlecone w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

pixabay.com