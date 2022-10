Takie są kary za niepłacenie Abonamentu RTV. Poczta Polska ściga dłużników [25.10.2022]

Trwają kontrole pracowników Poczty Polskiej, którzy sprawdzają, czy mieszkańcy poszczególnych budynków oraz kierowcy mają zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne. Kontrolerzy sprawdzają także, czy uiszczana jest opłata za obowiązkowy abonament RTV.

Jeśli kontrolerzy stwierdzą zaległości otrzymamy listowne upomnienie. - Gdy ono nie poskutkuje, to Poczta Polska powinna wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, którym w tym przypadku jest miejscowy naczelnik urzędu skarbowego - podają wirtualnemedia.pl.

Portal informuje także, że trzech kwartałach tego roku wszczęto niemal 40 tysięcy postępować w związku z niezapłaconym abonamentem RTV. Kary są naprawdę wysokie, a od przyszłego roku wzrosną jeszcze bardziej. Szczegóły przeczytasz w naszej galerii.