Takie są magiczne właściwości kasztanów. Niektóre mogą ciebie zaskoczyć! [5.10.21 r.] Kamila Pochowska

Owoce kasztanowca wykorzystuje się między innymi do produkcji w lecznictwie i kosmetologii. Ponadto kasztanom przypisuje się niezwykłe właściwości metafizyczne. Zobacz w naszej galerii magiczne właściwości kasztanów. pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

W Polskiej kulturze ludowej kasztany miały różnorodne zastosowanie. Z ich gałązek i kory robiono instrumenty, a liście służyły dzieciom do zabawy. Z kolei drewno kasztanowca było wykorzystywane i nadal jest do produkcji mebli, a kora do barwienia bawełny. Na Wielkanoc z kasztanów uzyskiwano barwnik. Ponadto wierzono, że mają magiczne właściwości i przynoszą szczęście? Co jeszcze się im przypisuje? Sprawdź w naszej galerii magiczne właściwości kasztanów.