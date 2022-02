Takie są modne brwi na początku 2022 roku. Dominują naturalne i gęste włoski [zdjęcia - 17.02.2022 r.]

Czasy na oskubane i prawie niewidoczne brwi już dawno minęły. Klientki w salonach fryzjerskich coraz częściej decydują się na gęste brwi, które stanowią idealne dopełnienie makijażu. W tym sezonie również modne są uniesione łuki brwiowe. Może i prezentują się zbyt ostro, to jednak są charakterystyczne. Umiejętnie wykonane będą przykuwać uwagę i zdobić twarz.

Takie są modne brwi na początku 2022 roku - zdjęcia

Naturalne brwi są w modzie od kilku sezonów. Nic nie wskazuje na to, aby w 2022 roku miało się to zmienić. W tym roku warto zwrócić uwagę na dwie metody stylizacji: brwi na mydło oraz brwi pierzaste. Co jeszcze będzie trendy w tym sezonie? Sprawdź w naszej galerii modne brwi na 2022 r.