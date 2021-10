"Yo Adrian, we did it!", czyli Rocky wciąż walczy, ale gra Big Rumble Boxing: Creed Champions z boksem ma niewiele wspólnego

Fani boksu i wirtualnej rozrywki w ostatnich latach nie mają okazji do zabawy z padem w ręku. Jeśli "Big Rumble Boxing: Creed Champions" to zmieni, to co...