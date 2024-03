Takie są modne łazienki w 2024. Zobacz zdjęcia, inspiracje, porady - realizacje w blokach i domach [31.03.24]

Jakie są modne kolory łazienek w 2024 roku?

W trendach zdecydowanie dominują spokojne, stonowane barwy. Biel, beż, szarość, zieleń, niebieski - to najczęściej pojawiające się główne kolory w realizacjach łazienek. Jeśli decydujemy się na zimne odcienie, to warto dodać ocieplające kolory drewna. Mogą być w formie mebli, fragmentu ściany lub podłogi.

Projektanci niezwykle często projektują łazienki nawiązując do natury Wnętrze ma odprężać. Jest też spora grupa miłośników pastelowych barw w łazience - różu, błękitu czy pistacji. Z myślą o tych, co lubią intensywne kolory - mamy granat czy butelkową zieleń.

Modne wzory płytek do łazienki

- Kolekcja utrzymana w stylistyce lastryko to płytki, które nadają się na podłogi jak i ściany. Będą idealne do łazienki. Płytki z tej kolekcji są bardzo delikatne, stonowane. Dzięki temu można je wpasować do wielu wnętrz. Mogą również stanowić dekoracyjny akcent we wnętrzu. Baza płytek utrzymana jest w stonowanej, pastelowej kolorystyce, w której zatopione są drobne, kolorowe okruchy. Powierzchnia jest matowa - zaznacza Modna Łazienka.

Znajdziemy też nawiązania do drewna przypominającego panele, parkiet-jodełkę czy lamele. Mamy również płytki imitujące płótno. Jeśli lubimy wyraziste wzory, to można wybierać m.in. w motywach liści czy kwiatów. Nadal w trendach są wzory marokańskie, patchworkowe czy geometryczne, które są nowoczesne i same w sobie stanowią dekorację. Pasują zarówno do wnętrz klasycznych, jak i nowoczesnych. Jest też ogromny wybór gładkich płytek.

Trendy łazienki - zdjęcia realizacji

Sprytne patenty do łazienki

Płytki do łazienki powinny być dobrane do stylu wnętrza. W skandynawskich łazienkach pasuje biel, beż czy drewno. W loftowych łazienkach musi pojawić się choć nuta grafitu czy czerni oraz drewno czy metal. Marmur i złoto - to wybory dedykowane miłośnikom stylu glamour. Wybierając materiały wykończeniowe do łazienki, nie można kierować się tylko stylistyką. Płytki powinny

posiadać wysoki stopień antypoślizgowości, by były bezpieczne. Ponadto wybrane kolory i faktury nie powinny mieć wpływu na komfort użytkowania. Łazienkowe materiały powinny być praktyczne, by łatwo było utrzymać czystość.