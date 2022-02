Takie są możliwości najlepszego zaplanowania urlopu. Zobacz, jak wydłużyć sobie weekend!

Na 365 dni w roku osoby pracujące w trybie 5-dniowego tygodnia pracy przepracują w 2022 roku 251 dni. Pozostałe dni to weekendy i dni ustawowo wolne. A to oznacza ponad 110 dni wolnych w roku. A do tego możemy doliczyć jeszcze nasze 26 dni urlopu!

Warto pamiętać, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2022 roku jedno święto przypadało w sobotę. Mowa o 1 stycznia - Nowym Roku.