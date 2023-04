Takie są możliwości przedawnienia odsetek. Wyjaśniamy, kiedy może dojść do takiej sytuacji [9.04.23] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W celu ustalenia momentu przedawnienia odsetek, musimy wziąć pod uwagę określony czas. Zgodnie z prawem, odsetki od pożyczek lub kredytów ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od daty wymagalności, czyli od momentu powstania długu. Jednak w przypadku odsetek wynikających z umów sprzedaży, termin przedawnienia jest inny. PIXABAY Zobacz galerię (10 zdjęć)

Odsetki to rodzaj długu, który może ulec przedawnieniu. Oznacza to, że jeśli wierzyciel nie podejmie działań w celu odzyskania swojego roszczenia w określonym czasie, traci prawo do jego egzekucji. Zasady przedawnienia są różne w zależności od rodzaju roszczenia i regulowane są przez odpowiednie przepisy prawne. Na kolejnych slajdach naszej galerii zdjęć znajdziesz szczegółowe informacje na temat przedawnienia odsetek oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego zagadnienia. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć swoje prawa i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z długami.