Takie są najbardziej niezdrowe pozycje spania. Te pozycje powodują duszności, niszczą kręgosłup i cerę [1.10.2022]

W łóżku spędzamy ok. 1/3 życia. Wysokiej jakości sen pozwala organizmowi na regenerację i normalne funkcjonowanie. Bardzo ważna jest nie tylko ilość snu, ale również to, w jakiej pozycji zasypiamy. Niewłaściwa pozycja może prowadzić do poważnych problemów z kręgosłupem, a także powodować duszności, bóle głowy, bóle brzucha i wzdęcia, a nawet przyspieszać procesy starzenia.