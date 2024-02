Takie są najbogatsze źródła potasu - pomidor daleko za pierwszą dziesiątką. Oto objawy niedoboru potasu [12.02.2024]

Potas - za co odpowiada w organizmie?

Potas to jeden z trzech pierwiastków najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Pozostałe to chlor i sód. Bardzo istotne jest, by utrzymywać poziom potasu na właściwym poziomie, gdyż szkodzi zarówno jego niedobór, jak i nadmiar. Potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową oraz kwasowo-zasadową, a także działanie wielu układów naszego organizmu.

Potas odpowiada za właściwe przewodzenie impulsów nerwowych, pełni kluczową rolę w procesie dotleniania mózgu i komórek, jest też bardzo ważny dla prawidłowej pracy mięśni. Dlatego jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci.