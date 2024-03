Takie są najczęstsze błędy przy parzeniu kawy. Przez to kawa traci smak i swoje właściwości [5.03.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Twoja poranna kawa nie smakuje zbyt dobrze? Parzenie kawy to prawdziwa sztuka! Prawdopodobnie popełniasz proste błędy przy jej przygotowywaniu.

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Szacuje się, że rocznie na całym świecie wypija się ok. 400 mld filiżanek, dziennie to około 2 mld filiżanek! To około 25 milionów litrów kawy każdego dnia! Na pierwszym miejscu pod względem spożycia kawy są Finowie - w Finlandii rocznie na osobę przypada 12 kg kawy. Polska jest na 11 miejscu w rankingu światowym. Kawa pobudza i dodaje energii. Jednak żeby kawa zachowała swoje właściwości, należy ją właściwie przygotować. Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniamy przy parzeniu kawy.