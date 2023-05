Takie są najlepsze pomysły na aranżacje balkonu. Oto modne meble i dodatki [28.05.23]

Balkon może być wykorzystywany użytkowo, np. do suszenia prania czy przechowywania. Może także posłużyć do upraw warzyw, owoców, stać kwiatowa oazą. Z sezonowych kwiatów królują na lato pelargonie, surfinie, petunie, begonie, z większych - mandeville. Popularne są także wieloletnie iglaki, hortensje, azalie, trawy czy nawet drzewa szczepione na pniu. Niektóre rośliny w pojemnikach radzą sobie 2-3 lata i po tym czasie po prostu trzeba je wsadzić do gruntu.