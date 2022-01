Takie są najlepsze pomysły na aranżacje małej kuchni. Oto najlepsze pomysły! [zdjęcia - 15.01.2022 r.]

Pomysły na aranżacje małej kuchni

Mały metraż wcale nie musi nas ograniczać! Kuchnia jest sercem każdego domu, dlatego urządzając ją, warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim o swobodzie poruszania się w niej. Szafki do sufitu są nie tylko bardzo modne, ale i pojemne. O czym jeszcze warto pamiętać?

Kuchnia o niewielkiej powierzchni rządzi się swoimi prawami. Świetnym rozwiązaniem, dzięki któremu zyskamy miejsce do pichcenia, a także do przechowywania rzeczy, jest wyspa z szafkami.

Wąska kuchnia w literę L to praktyczne rozwiązanie, które najlepiej wygląda w zabudowie. W kwestii sprzętów domowych warto zastanowić się, co jest nam najbardziej potrzebne. Nadmiar sprzętu AGD zagraci powierzchnie i pozbawi Cię miejsca do gotowania.