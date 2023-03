Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów [22.03.2023 r.]

Odrost na włosach to prawdziwa zmora! Aby go zakamuflować, warto wybrać fryzury i koloryzacje, które sprawią, że nie będzie on tak bardzo widoczny.Odrosty pojawiają się na włosach już po około trzech tygodniach. Przyjmuje się, że włos rośnie średnio 0,35 milimetra na dobę, 1 cm w ciągu miesiąca. W praktyce jest to jednak kwestia bardzo indywidualna. Modne koloryzacje, na których nie widać odrostów, to między innymi flamboyage, ombre, sombre i shadow roots.Oto fryzury, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii >>>>>

Przemysław Świderski