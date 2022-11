Takie są najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto modne stylizacje paznokci [8.11.2022 r.]

Paznokcie rosną w tempie średnio 1 mm tygodniowo. Szybciej - ok. 0,07 mm na dobę - rosną paznokcie u rąk. Najszybciej rosną paznokcie na palcach środkowych a najwolniej - paznokcie na kciukach. Z kolei paznokcie u stóp rosną średnio 0,02 mm na dobę. Zerwany paznokieć u ręki potrzebuje około pół roku na odrośnięcie.Manicure hybrydowy nie przyspiesza wzrostu paznokci, chociaż wiele kobiet może odnosić takie wrażenie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora! Zahamowanie wzrostu płytki w bezpieczny sposób nie jest możliwe. Aby jednak zakamuflować nieestetyczny odrost na paznokciach, warto wybrać manicure, który sprawi, że nie będzie on tak bardzo widoczny. Odrost na paznokciach jest prawdziwą zmorą, zwłaszcza gdy planujemy dłuższy urlop bądź nie mamy czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii >>>>>

Małgorzata Genca