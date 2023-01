Takie są najlepsze psy dla alergików. Zobacz listę - te rasy psów są polecane dla osób z alergią [15.01.2023]

Potocznie mówimy, że mamy uczulenie na sierść psa (lub kota). W rzeczywistości najczęściej jest to alergia / uczulenie na złuszczony naskórek znajdujący się w sierści zwierząt oraz białko zawarte w ich ślinie lub moczu. Złuszczony naskórek zwierząt domowych to martwe komórki skóry. Właśnie to białko jest odpowiedzialne za wywoływanie nieprzyjemnych objawów alergii.Amerykańskie Towarzystwo Kynologiczne wskazuje 11 ras tzw. hipoalergicznych, czyli o mniejszym potencjale alergizującym dla człowieka. Zobacz teraz, jakie to są rasy psów.Chciałbyś mieć psa, ale masz alergię i obawiasz się, że obecność psa w domu zaostrzy jej objawy? Są takie rasy psów, które poleca się dla osób z alergią. One najmniej uczulają. Zobacz, jakie to rasy psów.

pixabay.com