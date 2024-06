Takie są najlepsze sposoby na suche i puszące się włosy. Zastosuj te proste triki i ciesz się idealną fryzurą

Suche, puszące się, szorstkie i sztywne włosy to zmora wielu kobiet. Są pozbawione blasku, nie chcą się układać, w dodatku często się elektryzują. Bez dwóch zdań nie prezentują się atrakcyjnie. Suche włosy to najczęściej te o wysokiej porowatości, a także rozjaśniane i farbowane. Jednak bez względu na to, czy jest to kwestia genetyki, czy zabiegów fryzjerskich to każda kobieta może właściwie zadbać o swoją fryzurę, tak by wyglądała idealnie.